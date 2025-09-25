Morena è scomparsa, in Campania si cerca la ragazza di 15 anni: sparita nel nulla da 2 giorni

Si chiama Morena Volante la ragazza di 15 anni scomparsa da San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Originaria di Santa Maria a Vico, la giovane sembrerebbe sparita nel nulla da due giorni.

Caserta, scomparsa ragazza di 15 anni: si cerca Morena

Stando a quanto emerso, la 15enne si sarebbe allontanata da una casa famiglia. L’ultima volta sarebbe stata avvistata nei pressi di un caseificio lungo il viale Carlo III. Le ricerche, al momento, non hanno portato a nessun risvolto concreto ai fini del ritrovamento della ragazza.

“Si chiama Morena Volante, ha 15 anni. Nessuno ha più sue notizie da ieri, e la famiglia e gli amici sono preoccupati per lei. Sono ore di grande ansia e preoccupazione a San Nicola la Strada, perché una giovane ragazza del posto, ma originaria di Santa Maria a Vico, è scomparsa nel nulla. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o i numeri dedicati: 351 3193524 oppure 351 2021370″ – si legge nell’appello diffuso sui social.