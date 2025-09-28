Minacce a Don Patriciello: proiettile consegnato in un fazzoletto durante la messa

Momenti di tensione questa mattina a Caivano, nel Parco Verde. Durante la celebrazione della messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, un uomo si è avvicinato a don Maurizio Patriciello – il sacerdote da anni in prima linea contro la camorra – e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile calibro 9×21.

Il gesto, subito interpretato come un chiaro messaggio intimidatorio, è avvenuto all’indomani di una “stesa” avvenuta nel cuore del rione, con una sfilata di scooter e spari in aria tra viale Margherita e via dei Tulipani.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli uomini della scorta del sacerdote e dai carabinieri presenti per il servizio di vigilanza. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto in passato problemi psichiatrici.

L’episodio ha suscitato grande scalpore in città, anche perché nelle ore precedenti don Patriciello aveva espresso pubblicamente sui social la sua ferma condanna alla sparatoria avvenuta nel quartiere.

Sulla vicenda è intervenuta Pina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

“È raccapricciante e vergognoso quanto accaduto. Un esponente della criminalità locale, confondendosi tra i fedeli in fila per ricevere la comunione, ha consegnato un fazzoletto con un proiettile a don Patriciello, dileguandosi subito dopo”.

Il sottosegretario ha inoltre sottolineato l’immediata reazione delle forze dell’ordine, già al lavoro per ricostruire l’accaduto:

“Ho informato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non ci faremo intimidire: non arretreremo di un millimetro nella difesa della legalità e nella lotta senza quartiere alla camorra”.

L’episodio conferma il clima di forte tensione che si vive a Caivano, dove la presenza dello Stato e l’impegno civile di don Patriciello rappresentano un punto fermo contro la criminalità organizzata.