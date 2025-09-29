Sparatoria nel Napoletano, colpiti padre e figlio: intervenuti in una lite tra marito e moglie

Sparatoria nella serata di ieri a Pozzuoli dove due persone, un padre e un figlio, sono rimaste ferite dopo essere state raggiunte da alcuni colpi di pistola.

Sparatoria a Pozzuoli: feriti padre e figlio

L’episodio si è verificato in via Tranvai, nei pressi della galleria. Stando a quanto rende noto l’Ansa, padre e figlio, rispettivamente di 60 e 31 anni, sarebbero stati colpiti dopo essere intervenuti in un litigio di coppia: volevano soltanto cercare di placare gli animi dei coniugi.

Il padre è stato ferito all’addome mentre il figlio alla gamba. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale La Schiana dove attualmente sono ricoverati. Il 60enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico mentre le condizioni del figlio sono apparse fin da subito migliori.

Intanto sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini per ricostruire con chiarezza l’intera dinamica dell’accaduto. Al momento non si conosce l’autore del reato né le cause del litigio tra marito e moglie.