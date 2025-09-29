ULTIM’ORA. Terremoto nel Napoletano, la scossa preceduta dal boato: tutte le info

Una scossa di terremoto si è verificata nella mattinata di oggi, 29 settembre, a Pozzuoli, nei pressi del lungomare Pertini. Si tratterebbe di un evento sismico che rientra nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza i Campi Flegrei.

Terremoto a Pozzuoli oggi: la magnitudo

Il sisma si è verificato alle ore 7:07 di questa mattina. La magnitudo comunicata dall’Osservatorio Vesuviano è di 2.0. Il Comune di Pozzuoli, attraverso una nota ufficiale, ha fornito ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza sulla scossa di terremoto registrata.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0± 0.3, localizzato nei pressi del Lungomare Pertini. Il sisma si è prodotto alle 07:07 ora locale del 29/09/2025 (UTC 05.07), alla profondità di 2,72 km. L’ evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro“ – si legge.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.