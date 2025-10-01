Ha ucciso la moglie poi ha colpito i figli: Cosimo è morto a 15 anni, Antonia lotta per la vita

Avrebbe ucciso anche il figlio di 15 anni Salvatore Ocone, l’uomo che nella mattinata di ieri avrebbe stroncato la vita della moglie, Elisa Polcino, 49enne, nella loro abitazione di Paupisi, in provincia di Benevento.

Paupisi, anche il figlio ucciso dal padre: aveva 15 anni

Stando a quanto rende noto Il Corriere, l’uomo avrebbe colpito la moglie con un sasso alla testa, probabilmente mentre dormiva, per poi fare lo stesso anche con i due figli minorenni, Cosimo di 15 anni e Antonia di 16.

Sarebbe poi scappato dall’appartamento portando con sé i due figli, caricandoli di corsa in auto. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi, il 15enne sarebbe morto mentre la sorella Antonia sarebbe in gravi condizioni e lotta tra la vita e la morte.

La coppia ha un terzo figlio, l’unico maggiorenne, che al momento della tragedia non si trovava in casa in quanto residente a Rimini per questioni di lavoro. A scoprire per prima il corpo senza vita di Elisa sarebbe stata la suocera (che vive nella stessa palazzina dei coniugi) allertata da alcuni rumori sospetti e preoccupata per non aver visto uscire la nuora che di solito accompagnava Antonia e Cosimo a scuola.

Dopo una fuga di 13 ore, l’uomo è stato fermato dai carabinieri in auto. La figlia 16enne è stata trasportata all’ospedale di Campobasso mentre per il 15enne non c’è stato nulla da fare.