VIDEO/ Sposi napoletani donano i regali delle “buste” alla popolazione di Gaza

Una coppia di sposi napoletani si presenta al ricevimento con la bandiera della Palestina, comunicando di aver deciso di donare una parte dei regali, le cosiddette buste, in beneficenza per la popolazione di Gaza. I giovani sposi hanno mostrato anche un cartellone con un codice Iban, quello della raccolta fondi organizzata dalla CISL, i cui proventi sono destinati al 100% alla Croce Rossa Italiana con il vincolo di impiegarli per la popolazione civile di Gaza.

Sposi napoletani donano i regali delle “buste” alla popolazione di Gaza

Un gesto di generosità immensa che mostra ancora una volta quanto Napoli ed i napoletani siano disposti ad azioni concrete e significative nei confronti di chi ha più bisogno. Il legame con la Palestina ed il supporto al popolo palestinese dura ormai da decenni, non a caso nella città partenopea si trova una delle più consistenti e attive comunità palestinesi d’Italia.