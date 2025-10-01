Si sente male all’improvviso e finisce in ospedale, tragedia in Campania: è morto a 34 anni

Tragedia nel Casertano dove Simone Venditto, assistente giudiziario assegnato alla cancelleria della prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è morto a 34 anni a seguito di un malore improvviso.

Lutto nel Casertano: Simone è morto a 34 anni dopo un malore

Stando a quanto rende noto Casertanews, lo scorso venerdì il 34enne si sarebbe sentito male, finendo all’ospedale di Piedimonte Matese. Successivamente sarebbe stato trasferito prima ad Aversa e poi al Neuromed di Pozzilli dove, nelle scorse ore, è deceduto.

“Il presidente, i consiglieri e tutti gli iscritti della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere esprimono il proprio cordoglio per la prematura dipartita di Simone Venditto, assistente giudiziario della prima sezione penale del Tribunale. Ne ricordano la dedizione, la cortesia e la professionalità espresse nel suo lavoro e si stringono all’immenso dolore che ha colpito i suoi familiari, i magistrati, i suoi colleghi e amici” – è il post di cordoglio diffuso dalla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere.

Anche il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio ha espresso vicinanza alla famiglia, ricordando Simone: “Ci uniamo al dolore della famiglia e della comunità del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la prematura scomparsa del dottor Simone Venditto”.

“Il presidente, il direttivo e tutti i colleghi del Comitato esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del collega Simone Venditto, assistente giudiziario apprezzato per la sua grande professionalità e bravura” – si legge nella nota del Comitato Assistenti Giudiziari – Uniti si vince.