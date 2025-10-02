Israele ferma 19 navi della Flotilla: tra gli attivisti 22 italiani, c’è anche Greta Thunberg

La Flotilla diretta verso Gaza è stata intercettata dalla marina militare israeliana a meno di 70 miglia dalla costa. Secondo gli attivisti, sarebbero 19 le imbarcazioni fermate, mentre altre 23 continuano la rotta verso la Striscia. A bordo delle navi bloccate viaggiavano anche 22 cittadini italiani, tra cui i parlamentari Scuderi e Croatti.

Il ministro degli Esteri israeliano Saar ha rassicurato: «Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi». Il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, ha aggiunto che il consolato seguirà da vicino la situazione e che gli italiani coinvolti verranno trasferiti in un centro di raccolta, probabilmente nel porto di Ashdod, in attesa del rimpatrio.

La vicenda ha avuto immediate ricadute politiche e sociali in Italia. Usb e Cgil hanno proclamato uno sciopero generale per domani, mentre il vicepremier Salvini ha già annunciato la possibilità di una precettazione. Intanto, diverse manifestazioni di protesta hanno provocato disagi: a Napoli Centrale i manifestanti hanno bloccato i treni, mentre tensioni si sono registrate anche a Torino, Roma, Pisa e Milano.

Oggi alla Camera il Governo riferirà sulla crisi di Gaza. Il Partito Democratico ha annunciato l’astensione sulla risoluzione di maggioranza a sostegno del piano Trump, posizione condivisa anche da Avs e M5S, seppure con aperture a un voto contrario.

Sul fronte legale, gli avvocati della Flotilla hanno dichiarato che questa mattina sono state depositate in Procura denunce per atti di pirateria, rivolte non solo contro gli autori materiali dell’abbordaggio, ma anche contro il Governo italiano, accusato di non aver impedito l’azione.