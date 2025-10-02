Sciopero generale 3 ottobre, l’EAV annuncia: “Queste le fasce garantite”
Ott 02, 2025 - Redazione Vesuviolive
Come riferito ieri dagli organi di stampa, per il giorno 03 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore da parte delle OO.SS. CGIL e USB per le note vicende legate alla guerra a Gaza.
Lo sciopero, che interesserà sia i servizi ferroviari che su gomma, prevede comunque il rispetto delle fasce di garanzia. Sul sito www.eavsrl.it è possibile consultare gli orari delle corse garantite per le diverse linee ferroviarie.
Il servizio si svolge regolarmente nelle seguenti fasce di garanzia: dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30
Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.