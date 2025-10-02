Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

De Bruyne meglio di Zidane e Iniesta in Champions League: il dato impressionante

Ott 02, 2025 - Redazione Vesuviolive

Kevin De Bruyne continua a riscrivere la storia della Champions League. Con 31 assist forniti in carriera, il centrocampista belga del Napoli ha superato leggende come Zinedine Zidane e Andrés Iniesta, agganciando Ryan Giggs e salendo al quinto posto tra i centrocampisti con più passaggi vincenti nella massima competizione europea.

A precederlo nella classifica ci sono solo giganti del calcio mondiale: Cristiano Ronaldo, al primo posto con 42 assist, seguito da Ángel Di María con 41, Lionel Messi con 40 e Neymar con 33. Un traguardo che sottolinea la straordinaria costanza e qualità tecnica di De Bruyne, vero fulcro creativo del City nelle competizioni europee.

Il belga continua così a confermarsi uno dei centrocampisti più prolifici in termini di assist nella storia della Champions League, accumulando numeri che lo avvicinano alle leggende del calcio mondiale.

Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI