De Bruyne meglio di Zidane e Iniesta in Champions League: il dato impressionante

Kevin De Bruyne continua a riscrivere la storia della Champions League. Con 31 assist forniti in carriera, il centrocampista belga del Napoli ha superato leggende come Zinedine Zidane e Andrés Iniesta, agganciando Ryan Giggs e salendo al quinto posto tra i centrocampisti con più passaggi vincenti nella massima competizione europea.

A precederlo nella classifica ci sono solo giganti del calcio mondiale: Cristiano Ronaldo, al primo posto con 42 assist, seguito da Ángel Di María con 41, Lionel Messi con 40 e Neymar con 33. Un traguardo che sottolinea la straordinaria costanza e qualità tecnica di De Bruyne, vero fulcro creativo del City nelle competizioni europee.

Il belga continua così a confermarsi uno dei centrocampisti più prolifici in termini di assist nella storia della Champions League, accumulando numeri che lo avvicinano alle leggende del calcio mondiale.