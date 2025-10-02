Le navi Karma e Mango della Global Sumud Flotilla, a bordo delle quali viaggiavano il deputato Pd Arturo Scotto e l’86enne attivista napoletano Lu Ventrella, risultano ormai sotto controllo della Marina israeliana.

Il sistema di tracciamento della missione ha registrato l’ultimo segnale della Karma alle 3.43 della notte, mentre la Mango ha smesso di comunicare già alle 21.23 di ieri. Da allora nessun aggiornamento: entrambe sarebbero state sequestrate, ma mancano conferme ufficiali sulle condizioni degli equipaggi.

Scotto, prima che i contatti si interrompessero, ha raccontato a Rainews24: «La Marina israeliana ci ha intercettati quando eravamo a circa 40 miglia da Gaza. Ci è stato ordinato di dirigerci verso Ashdod, ora siamo scortati in Israele dove saremo identificati e sottoposti alla procedura prevista».

Il deputato ha parlato apertamente di una violazione del diritto internazionale: «Eravamo in acque internazionali, Israele non può considerarle proprie. È stato un atto illegale, che si somma alle pressioni e agli ostacoli incontrati lungo tutto il nostro viaggio. Eravamo ormai a un passo dal portare gli aiuti umanitari a Gaza».

Non è l’unico rappresentante politico italiano a bordo: con lui viaggiano il senatore M5S Marco Croatti, l’europarlamentare di Avs Benni Scuderi e la deputata Pd Annalisa Corrado. Tutti parlano di «rapimento in acque internazionali».

Secondo fonti vicine alla missione, i passeggeri fermati potrebbero essere messi di fronte a una scelta: firmare un documento in cui confermano la versione israeliana, ottenendo in teoria la liberazione, oppure rifiutare, rischiando il carcere in attesa di processo.

Da Roma, intanto, il silenzio: il ministero degli Esteri non ha ancora preso posizione. Palazzo Chigi ha fatto sapere soltanto che non intende farsi carico delle eventuali spese di rimpatrio nel caso fossero richieste da Israele.