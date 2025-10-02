Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Giffoni Valle Piana con l’accusa di aver abusato sessualmente della figlia della sua attuale compagna, una bambina di soli sette anni.

La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

L’inchiesta ha preso avvio dalla denuncia presentata dal padre biologico della minore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’episodio contestato sarebbe avvenuto lo scorso agosto, all’interno dell’abitazione in cui la bambina vive insieme alla madre – separata da pochi mesi – e al nuovo compagno.

Le indagini sono ancora in corso per accertare ulteriori dettagli e verificare la posizione dell’uomo, ora sottoposto a misura restrittiva.