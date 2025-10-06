Malore improvviso mentre fa jogging, tragedia nel Napoletano: Giuseppe è morto a 53 anni

Dolore a Marano, nel Napoletano, per la scomparsa di Giuseppe Santopaolo, l’uomo di 53 anni morto all’ospedale di Giugliano a seguito di un malore.

Marano, malore mentre fa jogging: è morto a 53 anni

Santopaolo gestiva insieme alla sua famiglia il noto Bar Santopaolo, tappa fissa per gli abitanti di Marano e delle zone limitrofe. La notizia della sua morte improvvisa e repentina ha suscitato sgomento e incredulità per l’intera comunità.

Stando a quanto emerso, il 53enne sarebbe stato colpito da un malore mentre faceva jogging. Durante la corsa avrebbe improvvisamente perso i sensi per poi manifestare un arresto cardiaco. Di qui l’intervento dei sanitari del 118 – allertati immediatamente dal sindaco Raffaele De Leonardis che si trovava nei paraggi – che sarebbero riusciti a rianimarlo con massaggi cardiaci e scariche di defibrillatore.

Dopo l’arrivo in ospedale, tuttavia, le condizioni di Giuseppe sarebbero peggiorate fino a decretarne la morte.