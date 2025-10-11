Eccezionale scoperta nel Golfo di Napoli: c’è una grande e antica scogliera corallina

Il Golfo di Napoli regala una sensazionale scoperta: a circa 500 metri di profondità è stata individuata una grande e antica scogliera corallina, larga oltre due metri e distribuita lungo una parete verticale di circa 80 metri.

Meraviglia a Napoli: scoperta una grande scogliera corallina

La scoperta è avvenuta nel corso della spedizione scientifica Demetra – che ha visto la partecipazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, l’Università Politecnica delle Marche e l’Università Federico II di Napoli – grazie alla nave di ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche, coordinata dall’Istituto di Scienze Marine di Bologna.

Si tratterebbe di un caso raro, difficilmente ritrovabile nel Mediterraneo, come sottolineato dal capo missione della campagna, Giorgio Castellan, che all’Ansa ha rivelato: “Si tratta di un ritrovamento eccezionale per i mari italiani e la sua scoperta rappresenta un tassello fondamentale per comprendere il ruolo ecologico degli habitat a coralli profondi e la loro distribuzione, soprattutto nell’ottica di azioni di tutela e restauro”.

La struttura, localizzata nel cosiddetto Canyon Dohrn, si presenta ricca e variegata tra coralli bianchi, neri, solitari, spugne e tante altre specie importanti, oltre a tracce fossili di ostriche e coralli. L’area, esplorata per la prima volta soltanto nel 2016, potrebbe riservare tanti altri ritrovamenti del genere.