Calci e pugni alla moglie davanti ai figli piccoli: ha tentato di ucciderla con un coltello

Attimi di paura a Qualiano, nel Napoletano, dove una rissa familiare è sfociata in una violenta aggressione: un uomo avrebbe tentato di uccidere la moglie davanti ai figli minorenni.

Aggressione a Qualiano: uomo tenta di uccidere la moglie

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti all’interno dell’abitazione di famiglia, a seguito di una segnalazione anonima. In casa si trovavano l’uomo, un 40enne, la moglie, di 37 anni, e i tre figli minori della coppia.

Nell’appartamento, completamente a soqquadro, tra urla e pianti, i carabinieri hanno bloccato il 40enne cercando di ricostruire, subito dopo, cosa fosse accaduto. L’uomo aveva aggredito la vittima con calci e pugni, davanti ai bambini, finendo per minacciare la donna con un coltello.

Per fortuna i carabinieri, giunti sul posto in tempo, sono riusciti ad evitare la tragedia, provvedendo a fermare l’uomo e sequestrare l’arma. Durante la perquisizione è stata ritrovata anche una dose di cocaina. Nelle stesse ore, a Pozzuoli, è stato segnalato un altro caso di violenza, ancora ai danni di una donna. La vittima si trovava in auto con suo marito quando, al culmine di un litigio, aveva deciso di uscire dalla vettura per scampare alle percosse. Sarebbe stata, però, picchiata violentemente in strada e messa in salvo dall’intervento dei passanti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Intanto raggiungono cifre impressionanti i numeri sulla violenza di genere in tutta Napoli e provincia: dall’inizio dell’anno a oggi i carabinieri hanno arrestato 4.532 persone, pari in media a 16 casi al giorno.

Il 40enne è in carcere.