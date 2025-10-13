VIDEO/ Porto di Procida: auto con famiglia a bordo si ribalta durante lo sbarco dal traghetto

Momenti di tensione domenica mattina al porto di Procida, dove un’auto si è ribaltata durante le operazioni di sbarco dal traghetto Agata della compagnia Medmar. La vettura, una piccola utilitaria bianca, si è capovolta finendo sul tetto e rimanendo con le ruote all’aria sul portellone della nave, rischiando di precipitare in mare.

A bordo si trovava un’intera famiglia che, nonostante la paura, è rimasta miracolosamente illesa. Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava per lasciare la nave quando — per cause ancora da accertare — avrebbe perso aderenza, ribaltandosi improvvisamente.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e il personale della compagnia di navigazione, che hanno messo in sicurezza la zona. Nel frattempo, numerosi curiosi si sono radunati in banchina per assistere alle operazioni.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Un carro attrezzi e una gru sono stati utilizzati per recuperare il veicolo e consentire la ripresa delle operazioni portuali. Il traffico nell’area è rimasto bloccato per oltre un’ora.