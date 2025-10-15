Chi era Pamela, massacrata con un coltello dal fidanzato: è morta a 29 anni

Si chiamava Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa dal fidanzato nella serata di ieri a Gorla, in provincia di Milano. L’ennesimo femminicidio che ha sconvolto l’intera nazione.

Chi era Pamela Genini: la donna uccisa a Gorla dal fidanzato

Originaria di Strozza, un paesino della Valle Imagna, Pamela amava il mondo della moda, passione che avrebbe spinto la giovane a lavorare come modella fino a coltivare il sogno di diventare una affermata imprenditrice. Con l’amica e influencer Elisa Bartolotti aveva fondato un marchio di costumi. Diversi anni fa aveva partecipato anche al reality “L’isola di Adamo ed Eva”, condotto da Vladimir Luxuria.

Una carriera in salita, tra sogni e ambizioni spezzati improvvisamente da un uomo, un 52enne, nonché suo compagno che, nel modo più brutale possibile, le ha stroncato la vita. Si sarebbe presentato presso il suo appartamento per poi trascinarla fuori, sul terrazzino, accoltellandola mortalmente, davanti agli occhi increduli dei vicini.

Stando a quanto emerso, è probabile che non avesse digerito la volontà della giovane di porre fine a quella relazione. Lo aveva confidato la stessa Pamela al suo ex fidanzato, nonché la prima persona che proprio quella sera, poco prima di morire, la 29enne aveva allertato chiedendo aiuto. Al suo arrivo, in compagnia dei carabinieri, però, la vittima giaceva già priva di vita riversa sul pavimento.