Cominciata alle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 la vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarta partita della prima fase della Champions League che si terrà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come comunicato dal Napoli in fase di campagna abbonamenti durante la stagione estiva, per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la vendita si articola nelle solite tre fasi viste anche nella partita precedente contro lo Sporting:

Prima fase, riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); quindi chi è già in possesso dell’abbonamento potrà già acquistare il biglietto per la sfida di Champions.

Seconda fase, riservata ai titolari di Fidelity Card; questa fase invece è per chi detiene la carta fedeltà con il Napoli e quindi potrà comprare il biglietto nelle prossime settimane.

Terza fase, di vendita libera aperta a tutti. Questa fase incomincerà dopo le prime due e sarà più a ridosso della sfida contro i tedeschi di Champions League.

Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card potranno usufruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma inoltre potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato rispetto la cifra prevista per tutti.

I prezzi dei biglietti preparati dal Napoli

CURVE INFERIORI 35,00 € per chi possiede abbonamento o Fidelity Card con il Napoli, 40,00 € per chi invece lo comprerà nella fase tre.

CURVE SUPERIORI 50,00 € per chi possiede abbonamento o Fidelity Card con il Napoli, 55,00 € per chi invece lo comprerà nella fase tre.

DISTINTI INFERIORI 65,00 € per chi possiede abbonamento o Fidelity Card con il Napoli, 80,00 € per chi invece lo comprerà nella fase tre.

Invece i DISTINTI SUPERIORI 80,00 € per chi possiede abbonamento o Fidelity Card con il Napoli, 95,00 € per chi invece lo comprerà nella fase tre.

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € per chi possiede abbonamento o Fidelity Card con il Napoli, 110,00 € per chi invece lo comprerà nella fase tre.

TRIBUNA NISIDA 100,00 € per chi possiede abbonamento o Fidelity Card con il Napoli, 120,00 € per chi invece lo comprerà nella fase tre.

Invece la TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € per chi possiede abbonamento o Fidelity Card con il Napoli, 145,00 € per chi invece lo comprerà nella fase tre.

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €per chi possiede abbonamento o Fidelity Card con il Napoli, €165,00 € per chi invece lo comprerà nella fase tre.

I prezzi invece per la Tribuna Family sono di 14,00 € per gli adulti e 10,00 € per gli Under 12.