Scopre la moglie con il presunto amante al cimitero: distrugge l’auto e lo prende a bastonate

Attimi di tensione a San Marco Evangelista, nel Casertano, dove un uomo avrebbe aggredito il presunto amante della moglie, scatenando il panico nei pressi del cimitero cittadino. A darne notizia è Edizione Caserta.

San Marco Evangelista: aggredisce l’amante della moglie

Stando a quanto riportato, si tratterebbe di una lite degenerata per motivi di gelosia: un uomo, di San Nicola La Strada, avrebbe scoperto una presunta relazione extraconiugale intrattenuta da sua moglie con un’altra persona. Circostanza che avrebbe scatenato la reazione del marito.

L’uomo avrebbe raggiunto i due nei pressi del cimitero, aggredendo la donna e distruggendo l’auto del rivale. Dopo aver danneggiato la vettura, avrebbe inveito contro di lui, servendosi di un bastone. Tra urla e imprecazioni, la rissa avrebbe attirato l’attenzione dei presenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le volanti di Maddaloni e Caserta, Per fortuna, nonostante le percosse, non si registrano feriti gravi. Il presunto amante è stato medicato sul posto mentre l’aggressore è stato denunciato.