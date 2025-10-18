Accoltellato più volte a Napoli fuori scuola a 15 anni: a colpirlo è stato un 14enne

Sarebbe stato un 14enne ad accoltellare, pochi giorni fa, un ragazzo di 15 anni in via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli, poco dopo l’uscita dalla scuola.

Napoli, ad accoltellare il ragazzo di 15 anni è stato un 14enne

Un’aggressione avvenuta in pieno giorno, intorno alle 14:00, davanti agli occhi increduli di tanti altri giovanissimi e che poteva concludersi con un epilogo tragico. Il 15enne sarebbe stato colpito più volte all’addome con un coltello, probabilmente a seguito di un equivoco o una banale discussione. Forse per una frase o uno sguardo di troppo.

Sarebbero stati proprio i presenti, attratti dalle urla, ad accorgersi del corpo sanguinante del ragazzo, riverso a terra, a pochi metri dai cancelli d’ingresso dell’istituto, che invocava disperatamente aiuto. Alcuni avrebbero visto anche il suo aggressore proprio mentre gli sferrava diversi colpi all’addome.

Stando a quanto emerso sarebbe stato proprio un coetaneo ad inveire contro di lui: si tratta di un ragazzo di 14 anni, denunciato dai carabinieri della Stazione di Napoli San Giuseppe. Servendosi dell’arma avrebbe inferto diversi colpi al giovane, in un’area prossima alla colonna vertebrale.

Il 15enne non sarebbe in pericolo di vita, è stato ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini con una prognosi di dieci giorni.