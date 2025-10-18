Zucca Village è aperto: la grande fattoria a ingresso gratis nel Napoletano tra zucche e magia

Ha aperto ufficialmente Zucca Village, il grande villaggio delle zucche a ingresso gratis di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Un luogo magico dove poter celebrare l’autunno e la festa di Halloween immersi nella natura.

Zucca Village, il villaggio delle zucche gratis a Sant’Antonio Abate

Il Parco Naturale di Sant’Antonio Abate, tutti i weekend, fino al 2 novembre, si trasformerà in un vero e proprio regno autunnale tra zucche, scenografie d’eccezione, laboratori e tante iniziative per grandi e piccini.

Un villaggio ad ingresso libero e completamente gratuito per tutti che il 31 ottobre, in occasione di Halloween, darà il via ad una festa a tema. Il tutto all’interno di uno scenario magico che darà l’impressione ai visitatori di trovarsi in una vera fattoria.

“Da oggi apre ufficialmente lo Zucca Village, la grande fattoria ad ingresso gratuito allestita nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate. L’area verde più grande del nostro paese si trasforma nel più magico scenario d’autunno, di cui vi regaliamo solo una piccola anteprima di ciò che troverete: zucche, allestimenti da fattoria, labirinti, artisti e laboratori creativi” – ha annunciato la sindaca Ilaria Abagnale.

“Chi vorrà, potrà anche scegliere di partecipare al Pumpkin Lab, il laboratorio di decorazione della zucca, che farà vivere a fondo questa esperienza a tema. Quando lo troverete aperto? Tutti i sabato e le domeniche, da oggi fino al 2 novembre, dalle 10 alle 18 (orario continuato) con in programma la grande festa di Halloween del 31 ottobre“.

“Aspettiamo le famiglie dell’intero circondario, che potranno accedere liberamente e gratuitamente, parcheggiando comodamente all’esterno del Parco Naturale. Questo è il nostro villaggio, bello e autentico, tanto da sembrare di star passeggiando in un’ambientazione da set, come in una vera fattoria”.