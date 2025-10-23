Lava il terrazzo e cade qualche goccia giù: il vicino accoltella la 32enne al centro del petto

Tragedia sfiorata a Terzigno, nel Napoletano, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata al petto dal vicino, un uomo di 40 anni, per poche gocce di acqua cadute sul suo balcone.

Terzigno, donna accoltellata dal vicino: viva per miracolo

L’ennesimo racconto di sangue che si è concluso con un lieto fine soltanto perché il coltello da cucina spinto nello sterno della 32enne, è penetrato senza incontrare organi vitali. A inveire contro la vittima, l’uomo che occupa l’appartamento immediatamente sotto il suo.

A far infuriare il 40enne, qualche goccia che scorre dal pavimento del terrazzino della donna, intenta a lavarlo. Di qui gli insulti, le minacce e poi il brutale gesto da parte dell’uomo: afferra un grosso coltello da cucina e raggiunge il piano terra, dove si trovano i contatori, per chiudere la valvola della fornitura idrica della vicina, per poi nascondersi con l’arma in pugno. Sapeva che sarebbe scesa per riaprirla come già successo in passato.

La donna raggiunge il contatore e viene assalita con violenza, giusto il tempo di voltarsi che la lama le trafigge il centro del petto. L’aggressore fugge e si richiude in casa mentre la donna invoca, urlando, l’aiuto dei vicini.

I carabinieri della stazione di Terzigno arriveranno pochi minuti dopo, allertati dal 112. La vittima è sconvolta e, prima di correre in ospedale, con un filo di voce, indica chi avrebbe tentato di ucciderla. Il 40enne si rifiuta di aprire la porta ma i carabinieri riescono a raggiungerlo e ad ammanettarlo. Ora è in carcere dove dovrà rispondere di tentato omicidio.