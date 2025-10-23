Si lancia nel vuoto da un’altezza di 20 metri, la tragedia: Alessandro è morto a 30 anni

Tragedia a Pagani, in provincia di Salerno, dove un ragazzo di soli 30 anni è morto dopo essersi lanciato nel vuoto. Un gesto estremo che ha gettato nello sconforto i familiari della vittima e l’intera comunità.

Pagani, ragazzo si lancia nel vuoto: è morto a 30 anni

Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri, poco dopo le 10:00, quando il 30enne avrebbe raggiunto il terrazzo condominiale della sua palazzina, in via Sant’Erasmo, per poi lasciarsi precipitare giù, facendo un volo di circa 20 metri.

Nonostante l’arrivo immediato dei sanitari del 118, accorsi sul posto, per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare. Intanto sono state avviate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire ai motivi che avrebbero spinto il ragazzo a compiere un simile gesto.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la vittima non avrebbe mai mostrato segni di disagio, nemmeno in famiglia. Studiava Ingegneria ed era fidanzato con una sua coetanea. Pare fosse un po’ indietro con gli esami universitari ma non è possibile attualmente stabilire se questa circostanza sia in qualche modo legata al drammatico epilogo.

“Alessandro ci ha lasciato. Un’altra perdita giovane per la nostra comunità, un altro grande dolore. Condoglianze alla famiglia e l’abbraccio di tutta Pagani a tutti quelli che gli vogliono bene. A Dio Alessandro” – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.