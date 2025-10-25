Nuova scossa di terremoto ad Avellino: magnitudo di 4

La terra torna a tremare in provincia di Avellino. Dopo il sisma di ieri con epicentro a Grottolella, oggi – 25 ottobre 2025 – una nuova scossa di terremoto è stata registrata alle ore 21:49 con epicentro nei pressi di Montefredane. Secondo i dati dell’INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 4.0 ed è stato localizzato a una profondità di 14 chilometri⁽¹⁾.

Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione locale e ha generato apprensione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento⁽¹⁾⁽²⁾. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma l’evento si inserisce in una sequenza sismica che ha interessato l’Irpinia nelle ultime 48 ore⁽³⁾.

Le autorità locali e la Protezione Civile restano in allerta, mentre l’area continua a essere monitorata per eventuali nuove scosse.