Accoltella il compagno, lo prende a morsi e gli lancia mobili contro: la lite nel Napoletano

Una violenta lite si è consumata ad Arzano, nel Napoletano, dove una donna ha prima accoltellato e poi preso a morsi il compagno. L’uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Lite Arzano: ha accoltellato e preso a morsi il compagno

La donna, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe inferto prima due coltellate al fianco dell’uomo, poi un morso sulla spalla finendo per lanciargli contro un mobiletto del salone e una bottiglia di vetro. Un’aggressione consumata tra le mura di casa, dove l’uomo stava scontando i domiciliari in compagnia della 47enne.

I due avrebbero iniziato a discutere animatamente, facendo sentire le loro voci in tutto il rione. La situazione sarebbe degenerata quando la donna, afferrando un coltello da cucina dal cassetto della dispensa, avrebbe sferrato due colpi al fianco dell’uomo. Lui sarebbe riuscito a scansarsi prima che la lama penetrasse in profondità, riportando soltanto alcune ferite superficiali.

Il coltello sarebbe poi caduto a terra e la donna si sarebbe lanciata contro il compagno per morderlo tra spalla e collo. Nel frattempo avrebbe afferrato anche una piccola cassettiera per colpirlo in maniera più forte per poi lanciargli una bottiglia di vetro.

Tutti elementi poi finiti nel verbale di sequestro come corpo del reato. Qualcuno, infatti, sentendo le urla, avrebbe allertato il 112 e i carabinieri della tenenza di Arzano sono arrivati in pochi minuti sul posto. La 47enne è stata arrestata per maltrattamenti e percosse, ora è in carcere in attesa di giudizio.



La vittima, invece, verrà medicata sul posto da un’ambulanza.