È di Napoli la stazione più “gastronomica” d’Italia: incanta il mondo per gusto, prezzi e qualità

Napoli Centrale è tra le stazioni più amate d’Italia per la sua offerta gastronomica: a confermarlo è Omio, piattaforma leader nella prenotazione di autobus, treni, voli e traghetti, che ha analizzato decine di migliaia di recensioni online su bar, ristoranti e chioschi presenti nei principali scali ferroviari italiani per realizzare il cosiddetto “Gastro-Check”.

A Napoli la stazione più “gastronomica” d’Italia: la classifica

Omio ha analizzato le valutazioni dei passeggeri per scoprire quali stazioni ferroviarie si distinguono per la migliore offerta gastronomica e dove, al contrario, è meglio affidarsi al proprio pranzo al sacco. Ne emerge un vero e proprio “Gastro-Check”, ovvero una mappa delle eccellenze culinarie che premia le stazioni più apprezzate dai viaggiatori per gusto e qualità.

A capitanare la classifica, con un punteggio di 10 su 10, Roma Termini e Napoli Centrale grazie ad un perfetto equilibrio tra varietà, qualità e prezzi. Subito dopo si posizionano Roma Tiburtina, Milano Porta Garibaldi e Genova Piazza Principe con un punteggio di 9 su 10: stazioni meno ricche di opzioni ma comunque capaci di distinguersi per cura, selezione e attenzione al cliente.

Nel mezzo Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova e Bari Centrale con un punteggio di 8. Agli ultimi posti si collocano, invece, Bologna Centrale (7/10), Firenze S. M. Novella (6/10) e Venezia Santa Lucia (5/10) penalizzate da una presenza eccessiva di catene, una qualità disomogenea tra i punti di ristoro e un rapporto qualità-prezzo che, secondo i viaggiatori, lascia a desiderare.

Stando alle valutazioni, per i viaggiatori Venezia Santa Lucia risulta la stazione con la peggior offerta gastronomica. Qui molte recensioni apprezzano la grande varietà ma segnalano la necessità di migliorare il servizio e la qualità dei prodotti offerti.

Napoli, in prima posizione, conquista dunque un altro importante traguardo, confermandosi tra le eccellenze gastronomiche d’Italia e del mondo.