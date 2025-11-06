Mentre lei fa sesso con i clienti, il fidanzato gli ruba soldi e carte: scoperta nel Napoletano

I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno scoperto circa una trentina di furti consumati tra la penisola sorrentina e le aree oplontine e stabiesi, messi a segno da una coppia tramite una attenta strategia criminale: mentre lei consumava rapporti sessuali a pagamento con degli uomini, lui provvedeva a sottrarre dai loro indumenti portafogli e carte di credito.

Furti a Sorrento tramite rapporti sessuali: la scoperta

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state circa una trentina le vittime della coppia nel periodo compreso tra novembre 2023 lo scorso mese di maggio. Per questo motivo, a Gorizia e Pomigliano d’Arco, i militari dell’arma hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelare nei confronti dell’uomo e della sua compagna, entrambi accusati di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Tutto sarebbe partito dalla denuncia presentata da una delle vittime. Gli incontri sessuali tra la donna e i suoi “clienti”, soprattutto uomini di mezza età, avvenivano all’interno di un’abitazione messa a disposizione proprio dal compagno della giovane.

Mentre lei era intenta a intrattenere gli ospiti, svolgendo prestazioni sessuali in cambio di soldi, lui provvedeva a impossessarsi delle carte bancomat o di credito dei clienti, frugando tra i loro indumenti, cercando di risalire anche ai codici pin per poterle utilizzare.

I titoli sottratti pare venissero sostituiti con carte dall’aspetto simile per ritardare la scoperta del furto. I due fidanzati, poi, provvedevano nell’immediato ad effettuare prelievi o pagamenti presso esercizi commerciali, acquistando in particolare grandi quantitativi di Gratta e Vinci.

Nel corso delle indagini è emerso anche che l’uomo avrebbe favorito e sfruttato l’attività di meretricio, mettendo non solo a disposizione il suo appartamento ma anche a pubblicizzare “il servizio” su siti i incontri. Sia lui che la compagna sono stati rintracciati e individuati dai carabinieri. L’uomo è stato portato nel carcere di Gorizia mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione con l’applicazione del braccialetto elettronico.

