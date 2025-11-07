Sciopero EAV il 12 novembre: disagi per gli utenti, ecco tutte le fasce orarie e le corse garantite

Disagi in vista per lo sciopero dei dipendenti EAV annunciato per il prossimo 12 novembre.

EAV, sciopero dei dipendenti il 12 novembre

Altra giornata nera in arrivo per i pendolari della Campania: mercoledì 12 novembre 2025 il personale viaggiante delle linee Vesuviane aderirà a uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale CONFAIL, che contesta problematiche di organizzazione aziendale e la mancata applicazione degli accordi sindacali sui turni.

L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha comunicato che durante la giornata di mobilitazione il servizio ferroviario sarà garantito soltanto nelle due consuete fasce di garanzia: dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Al di fuori di tali orari, la circolazione dei treni sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero, con possibili sospensioni o cancellazioni improvvise.

Corse garantite nella fascia mattutina (5:30 – 8:30)

Da Napoli per:

Sorrento – 08:05

Poggiomarino – 08:14

Sarno – 08:10

Torre Annunziata – 08:26 (diretto)

Da Volla per Baiano – 08:00

Per Napoli da:

Sorrento – 08:14

Poggiomarino – 08:18

Sarno – 08:26

Torre Annunziata – 08:44

Da Baiano per Volla – 08:00

Corse garantite nella fascia pomeridiana (16:30 – 19:30)

Prime partenze dopo lo sciopero:

Da Napoli per Sorrento – 17:05

Da Napoli per Poggiomarino – 16:38

Da Napoli per Torre Annunziata – 16:45

Da Napoli per Sarno – 16:34

Da Volla per Baiano – 17:00

Per Napoli da:

Sorrento – 16:38

Poggiomarino – 16:42

Sarno – 16:50

Torre Annunziata – 16:57

Da Baiano per Volla – 17:00

Ultime partenze garantite prima del termine della fascia pomeridiana:

Da Napoli per Sorrento – 19:29

Poggiomarino – 19:02

Sarno – 18:58

Torre Annunziata – 19:09

Da Volla per Baiano – 19:00

Per Napoli da:

Sorrento – 19:02

Poggiomarino – 18:30

Sarno – 19:14

Torre Annunziata – 19:21

Da Baiano per Volla – 19:00

Per ulteriori aggiornamenti e per verificare in tempo reale la situazione dei collegamenti, EAV invita gli utenti a consultare il sito ufficiale www.eavsrl.it o i canali social dell’azienda.

Ancora una volta, un mercoledì che si annuncia difficile per migliaia di pendolari: il trasporto pubblico locale torna al centro delle tensioni sindacali, con l’ennesimo braccio di ferro tra lavoratori e vertici aziendali.