È morto Willy David, storico produttore e amico di Pino Daniele: aveva 77 anni

Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Willy David, storico produttore e amico di Pino Daniele, morto a Bologna all’età di 77 anni.

David è deceduto nella serata di ieri all’ospedale di Bologna. Tra i creatori del Neapolitan Power, era un produttore discografico italiano che, nel corso della sua carriera, ha collaborato con diversi musicisti e cantanti della scena musicale italiana.

Oltre a Pino Daniele, ha collaborato con svariati artisti partenopei come Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Nino Buonocore e Tony Esposito. Ha lavorato anche con Lucio Battisti, Gino Paoli, Gianna Nannini e Andrea Mingardi.

L’annuncio della sua dipartita è apparso sui suoi canali social poche ore fa: “Purtroppo Willy ci ha lasciato, siamo sconvolte. A breve seguirà un post ufficiale. Grazie”. In molti hanno appreso con sconforto la notizia della sua scomparsa.

Tra questi Enzo Avitabile che, sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “La scomparsa di Willy David ci lascia tristi. Manager e produttore di Pino Daniele, James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Nino Buonovore e di Soul Express, SOS Brothers, Alta Tensione, Stella Dissidente e Street Happiness con Afrika Bambaataa. Ha saputo unire suoni e persone con un’energia rara. La sua era una missione: dare voce ai talenti, costruire comunità attraverso la musica. Ciò che ha creato continuerà a muovere cuori e generazioni”.