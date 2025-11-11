Sangue in piazza, un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato alla schiena: corsa in ospedale

Ancora un episodio di violenza si è consumato durante il weekend, in piazza Dante a Caserta, dove un ragazzo di 27 anni sarebbe stato accoltellato alla schiena, finendo in ospedale.

Caserta, ragazzo di 27 anni accoltellato in Piazza Dante

Sarebbero stati alcuni passanti, la scorsa domenica, a notare, poco dopo le 22:30, un ragazzo ferito in strada, visibilmente dolorante e con gli abiti macchiati di sangue. Stando a quanto rende noto Il Mattino, il giovane sarebbe stato accoltellato alla schiena mentre si trovava in piazza, per cause ancora da accertare.

Il 27enne, ancora cosciente, avrebbe ricevuto i primi soccorsi dai presenti che hanno allertato il 118. Sarebbe poi stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Maddaloni per avviare le indagini del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, risalendo agli eventuali responsabili. Al momento le ipotesi principali si legano ad una possibile discussione degenerata nel sangue o a tensioni tra gruppi giovanili. Al momento sembrerebbe escluso il coinvolgimento di minori stranieri residenti nel Casertano ma proseguono gli accertamenti anche in tal senso.

Un simile episodio si è verificato pochi giorni fa a Nola, nel Napoletano, all’interno del Centro Commerciale Vulcano Buono, dove un 14enne avrebbe ferito con un coltello da campeggio un suo coetaneo, dichiarando di aver commesso il brutale gesto senza alcun motivo.