Tragedia all’asilo nido: bimbo di due anni muore soffocato mentre gioca in cortile

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina in un asilo nido della frazione di Soci, nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Un bambino di appena due anni ha perso la vita per soffocamento, durante le attività quotidiane della struttura.

Le cause dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento. In un primo momento si era ipotizzato che il piccolo potesse essersi strozzato con del cibo, ma secondo altre testimonianze il soffocamento potrebbe essere stato provocato da un indumento, probabilmente un giubbotto.

La tragedia si sarebbe consumata nel cortile dell’asilo, durante un momento di gioco all’aperto. Secondo una prima ricostruzione, il bambino si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell’incidente, ha dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Il piccolo è deceduto nel giardino dell’asilo.

I carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno avviato un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. In queste ore vengono ascoltati i testimoni presenti al momento della tragedia.