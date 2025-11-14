ULTIM’ORA. Scossa di terremoto a Napoli, l’epicentro è sul Vesuvio: la magnitudo

Una scossa di terremoto è stata registrata a Napoli oggi, 14 novembre 2025, con epicentro sul Vesuvio, localizzato in particolare nella zona tra Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio.

Scossa di terremoto a Napoli oggi: l’epicentro è sul Vesuvio

La scossa, di magnitudo 2.3, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, alle ore 4:31. I residenti della zona potrebbero aver avvertito il movimento sussultorio per qualche secondo ma, per fortuna, non si registra alcun danno a cose o persone.

Il terremoto sarebbe stato localizzato in particolare tra Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Sant’Anastasia, a 5 km da Pollena Trocchia, Somma Vesuviana e Portici. Registrato dalla Sala Operativa INGV di Napoli, si è verificato ad una profondità di 2 km.

Si tratterebbe di scosse rientranti nella normale attività vulcanica che, come ben si sa, da sempre caratterizza la zona. Gli scienziati hanno più volte sottolineato come scosse di queste magnitudo siano estremamente comuni in un’area vulcanica: eventi sismici di bassa intensità, come questo, non sono quindi indicativi di alcuna attività vulcanica imminente ma rappresentano un fenomeno naturale legato ai movimenti della crosta terrestre.

Anche stavolta resta da escludere un ipotetico collegamento con l’attività bradisismica dei Campi Flegrei, trattandosi di due realtà diverse con sismicità non legate tra loro.