Trema ancora la terra nel Napoletano: un’altra scossa di magnitudo 2.4

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata ai Campi Flegrei oggi 20 novembre 2025. Sarebbero stati circa 43 gli eventi sismici rilevati a seguito dello sciame sismico partito nella mattinata di ieri.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi 20 novembre

La scossa, di magnitudo 2.4, è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, alle ore 4:24, ad una profondità di 2 km. Come spesso accade per il bradisismo, essendo molto superficiale, il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione residente. Si segnala anche un forte odore di zolfo, causata dal gas proveniente dalle fumarole, percepita a Pozzuoli ma anche in alcune zone di Napoli.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 11:36 (UTC 10:36) del 19/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 42 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (42 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.7 ± 0″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.

Di pochi minuti fa il comunicato di fine sciame sismico: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 11:36 del 19/11/2025 (UTC 10:36) e costituito in via preliminare da 43 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (43 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.7 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei”.