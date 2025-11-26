Scossa di magnitudo 3.3 tra Napoli e Pozzuoli: 31 terremoti registrati ai Campi Flegrei

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.3, localizzata in zona Campi Flegrei, è stata avvertita in diverse zone della provincia di Napoli. Il Comune di Pozzuoli ha provveduto a comunicare l’avvio di uno sciame sismico, fornendo aggiornamenti sulla sua evoluzione.

Campi Flegrei, scossa di terremoto di 3.3: avvertita anche a Napoli

La scossa, di magnitudo 3.3, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, alle ore 23:21 del 25 novembre. Sarebbe stata preceduta da un boato ed avvertita tra Pozzuoli e Napoli.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 23:09 (UTC 22:09) del 25/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 30 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (30 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.3 ± 0.3″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Di questa mattina l’ultimo aggiornamento dell’amministrazione comunale: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 23:09 del 25/11/2025 (UTC 22:09) e costituito in via preliminare da 31 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (31 localizzati) e magnitudo massima Md = 3.3 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei”.