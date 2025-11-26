Nasce il Panettone al gusto Torta Caprese: Natale con i profumi dell’isola azzurra

A Capri – e non solo – il Natale ha un sapore nuovo, intenso e profondamente identitario. Grotta Azzurra Gourmet presenta la collezione 2025 dei suoi panettoni artigianali e lo fa con una creazione che è già un simbolo: il Panettone gusto Torta Caprese, un omaggio al dolce più iconico dell’isola. L’impasto soffice del panettone incontra il carattere deciso del cioccolato fondente e delle mandorle selezionate, in un equilibrio che racconta l’anima autentica della tradizione caprese.

La lavorazione è quella che distingue l’artigianato vero: 36 ore di lievitazione naturale, ingredienti scelti con cura, mani esperte che danno forma a una consistenza morbida, profumata, elegante. È un dolce che nasce lento, come l’artigianato di un tempo, e che ricorda quanto valore ci sia nelle produzioni del Sud.

La qualità e l’artigianalità di Capri e del Mezzogiorno

Scegliere l’artigianalità e la qualità dei prodotti artigianali di aziende ed imprese del Mezzogiorno significa premiare la filiera meridionale che produce eccellenza e identità. È la filosofia del CompraSud: dare forza alle imprese locali, far crescere le economie del territorio attraverso acquisti consapevoli. Grotta Azzurra Gourmet incarna questo principio con una linea di prodotti che valorizza ingredienti mediterranei, manodopera specializzata e un sapere artigiano che non si improvvisa.

La collezione 2025 propone infatti una gamma di varianti che, pur diverse tra loro, condividono la stessa qualità: dal Classico al Mandorlato, dalla linea Grotta Azzurra alle versioni al Cioccolato, fino al Panettone al Pistacchio e al That’s Amore Capri, dedicato ai profumi agrumati dell’isola. Non manca il Pandoro, morbido e fragrante, realizzato con burro selezionato e vaniglia naturale.

Le eccellenze del territorio in tavola

Ogni panettone è pensato per essere più di un semplice dolce delle feste: è un invito a portare sulla tavola di Natale un pezzo di Capri, a valorizzare il lavoro di chi mantiene vive le tradizioni locali, a scegliere prodotti che raccontano una storia fatta di qualità, materia prima eccellente e amore per il territorio. Gli articoli della linea Grotta Azzurra Gourmet sono disponibili sullo shop ufficiale.