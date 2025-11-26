Napoli da giorni sotto la pioggia, c’è un’altra Allerta Meteo: quanto dureranno i temporali

La Protezione Civile della Regione Campania anche oggi ha diramato un avviso di allerta meteo valido fino alle ore 14:00 di domani, giovedì 27 novembre 2025.

Allerta meteo prorogata in Campania fino al 27 novembre

L’allerta, di livello giallo, sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle ore 14:00 di domani, 27 novembre. Si prevedono, dunque, precipitazioni isolate, anche a possibile carattere di rovescio o temporale, tendenti ad attenuarsi nel corso della mattinata.

Tra i rischi idreogeologici connessi: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse, possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

“A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 14.00 di domani, giovedì 27 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli. Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Napoli.