Trema la terra nel Napoletano, scossa nel Golfo di Pozzuoli: l’epicentro è in mare

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di ieri, 26 novembre 2025, con epicentro in mare, nel Golfo di Pozzuoli. Si tratta di un evento sismico che rientrerebbe nel fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona dei Campi Flegrei.

Scossa di terremoto nel Golfo di Pozzuoli: epicentro in mare

La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 21:08. La magnitudo è di 2.2, la profondità di 4,1 km. Il terremoto sarebbe stato preceduto da un boato.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.2 ± 0.3 localizzato in mare nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 21:08 ora locale (UTC ore 20:08 ) del 26/11/2025, alla profondità di 4,1 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 081/8551891; Protezione Civile 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.