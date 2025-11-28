Ragazzo di 19 anni trovato morto in casa, tragedia in Campania: cosa è successo

Tragedia nel cuore di Avellino dove un ragazzo di 19 anni è stato ritrovato morto all’interno di un appartamento.

Ragazzo trovato morto in casa ad Avellino: aveva 19 anni

Il dramma si sarebbe consumato in un’abitazione situata tra via Tagliamento e via Esposito, a pochi passi dal Tribunale. Qui il 19enne, di origini straniere, sarebbe stato ritrovato già privo di vita e a nulla sarebbe servito l’intervento del 118: i sanitari non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Questura di Avellino per coordinare i rilievi del caso e dare il via alle indagini per chiarire la dinamica della vicenda. Stando a quanto rende noto Il Mattino, al momento, la pista più accreditata sarebbe quella di un gesto autolesionistico.

Una tragica notizia che giunge poco dopo il ritrovamento del cadavere di Rocco Amato, il 29enne di origine campane, ritrovato senza vita in un hotel di Barcellona, dove abitava da qualche tempo. Rocco sarebbe precipitato dal terzo piano della struttura ma per le autorità si tratterebbe di una “caduta accidentale” che sembrerebbe escludere “elementi di criminalità”. Resta il giallo sulla posizione del cadavere che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato spostato subito dopo la caduta.