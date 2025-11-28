ULTIM’ORA. Due scosse di terremoto in pochi secondi nel Napoletano: magnitudo 2.6 e 2.7

Due scosse di terremoto registrate nel pomeriggio di oggi, 28 novembre 2025, ai Campi Flegrei. Si tratta di eventi sismici che rientrano nel fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 2.6 e 2.7

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano hanno rilevato due scosse di terremoto alle ore 16:29, a distanza di pochi secondi: la prima di magnitudo 2.6, la seconda di 2.7, ad una profondità rispettivamente di 2 e 1 km.

I cittadini parlano di un evento sismico lungo e rumoroso, avvertito chiaramente nella zona dell’epicentro e in tutto il territorio puteolano. Anche in questo caso, trattandosi di scosse molto superficiali, sono state percepite in maniera molto forte dalla cittadinanza.

In mattinata, l’amministrazione comunale di Pozzuoli aveva annunciato l’avvio di un nuovo sciame sismico, iniziato alle ore 7:28, e terminato poco dopo. In via preliminare sono stati conteggiati ben 28 terremoti.