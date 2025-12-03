Malore durante gli addobbi: è morto a 41 anni il marito di Susy, ballerina napoletana di Amici

Grave lutto per Susy Fuccillo, ballerina e coreografa napoletana, divenuta nota al pubblico per la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, che avrebbe perso il marito, Salvatore Raciti, morto a soli 41 anni. Ancora da chiarire le cause del decesso.

Lutto per Susy Fuccillo: è morto il marito per un malore a 41 anni

Stando a quanto reso noto da Sky Tg24, il 41enne, proprietario di un noto stabilimento balneare di Catania, sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre addobbava il giardino di casa per il Natale. Sarebbe stato un amico ad accompagnarlo al pronto soccorso del Garibaldi Nesima dove, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, l’uomo è deceduto.

La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’esame autoptico che chiarirà con certezza le cause del decesso. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un malore risultato fatale per il 41enne.

Raciti era sposato da 10 anni con Susy Fuccillo, la ballerina originaria di Giugliano che aveva preso parte all’edizione di Amici che vide il trionfo di Marco Carta. Dalla loro unione sono nate tre bambine: Cristiana, Giordana e l’ultima nata Costanza.