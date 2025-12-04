Picchia la moglie fino a ucciderla, ora è irreperibile: lei avrebbe compiuto 50 anni tra poco

Risulta ancora irreperibile Nazif Muslija, l’uomo, di origine macedone, che nella mattinata di ieri avrebbe ucciso la moglie, Sadjide, dopo averla picchiata a morte nella loro abitazione di Ancona. L’ennesimo femminicidio che ha sconvolto l’intera nazione.

Picchiata e uccisa dal marito ad Ancona: lui è irreperibile

A lanciare l’allarme sarebbe stato il datore di lavoro della donna che, non vedendola arrivare e non riuscendosi a mettere in contatto con lei, avrebbe allertato le forze dell’ordine. Giunti sul posto, i carabinieri avrebbero ritrovato l’auto parcheggiata e la porta di casa aperta. Al suo interno il cadavere, riverso sul pavimento, della vittima con evidenti lesioni alla testa e il volto completamente sfigurato. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 50 anni.

Nessuna traccia del marito che, stando ad una prima ricostruzione effettuata, avrebbe massacrato la donna per poi scappare via. Si tratterebbe dell’ennesimo episodio di violenza subito dalla vittima che già lo scorso aprile era stata brutalmente aggredita, finendo anche per perdere un dito nella colluttazione.

Sadjide aveva denunciato il marito, facendo emergere ben due anni di violenze, percosse e vessazioni. Il marito era uscito dal carcere a luglio, dopo aver patteggiato la pena per violenze e maltrattamenti nei confronti della donna.

Una tragedia quasi annunciata, dunque, anche per il figlio della coppia, residente in Svizzera, che avrebbe commentato: “Me lo aspettavo”. Prosegue, intanto, la caccia all’uomo che risulta ancora scomparso. Anche nel corso della trasmissione Chi l’ha visto è stato lanciato un appello: “Se avete visto quest’uomo avvertite subito le forze dell’ordine. Nazif Muslija è ricercato dopo che la moglie Sadjide è stata trovata morta in provincia di Ancona”.