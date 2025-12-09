Incidente nella Galleria, rimane incastrato tra le lamiere dell’auto: è morto

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a sulla Strada Statale 700, all’interno della galleria della Reggia, a Caserta, dove a seguito dello scontro tra due auto è morto un uomo.

Caserta, incidente Galleria della Reggia: è morto un uomo

L’impatto violento sarebbe avvenuto tra una Porsche e una Fiat 500 X, per cause e con modalità ancora da accertare. La prima sarebbe finita sul bordo della carreggiata, mentre l’altra si sarebbe bloccata al centro della strada.

Ad avere la peggio il conducente della 500 che probabilmente ha perso la vita sul colpo. Sarebbe, infatti rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto e all’arrivo dei Vigili del Fuoco, era già privo di vita. I pompieri hanno liberato il corpo dalla vettura.

Il decesso sarebbe avvenuto per le gravi lesioni riportate. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità.