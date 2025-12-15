Trema la terra nel Napoletano, sciame sismico in corso ai Campi Flegrei: le scosse

Ai Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico con alcune lievi scosse registrate nella mattinata di oggi, 15 dicembre 2025.

Sciame sismico ai Campi Flegrei oggi: due scosse di terremoto

Due scosse, di magnitudo 1.9 e 1.1, sono state rilevate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, rispettivamente alle ore 7:47 e 7:51. Pur di bassa intensità, come spesso accade per il fenomeno del bradisismo per la superficialità delle scosse, sono state avvertite chiaramente dai cittadini.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:47 del 15/12/2025 (UTC 06:47) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.

“Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.