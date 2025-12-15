Tragico incidente nel Napoletano: è morto un ragazzo di 16 anni, grave l’amico 17enne

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Pozzuoli causando il decesso di un ragazzo, morto a soli16 anni. Trasportato in ospedale l’amico che viaggiava con lui a bordo di uno scooter.

Incidente a Pozzuoli: è morto un ragazzo di 16 anni

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il 16enne, residente a Marano, si sarebbe schiantato con lo scooter contro un auto, per cause ancora in corso di accertamento. A bordo del veicolo c’era anche un 17enne, originario di Bacoli. I due amici si stavano recando verso l’istituto Pareto di Arco Felice.

L’impatto si sarebbe rivelato fatale per il giovane che avrebbe perso la vita sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo dal personale del 118 giunto sul posto. L’amico avrebbe, invece, riportato gravi ferite su tutto il corpo, rendendo necessario il trasferimento presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Intanto sono state avviate le indagini che dovranno chiarire con esattezza l’intera dinamica della vicenda e le cause della morte della giovane vittima.

L’incidente si sarebbe verificato in via Fasano, nei pressi della rotatoria che conduce al parcheggio ex Sofer. La salma del 16enne è stata posta sotto sequestro per dare il via all’autopsia. La notizia si è diffusa brevemente, scatenando sconforto e incredulità.