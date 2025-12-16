San Gennaro ha fatto il miracolo di dicembre: alle 10:05 il sangue si è sciolto completamente

San Gennaro ha compiuto il miracolo laico: questa mattina, alle ore 10:05, il sangue del Santo Patrono di Napoli si è sciolto, sotto gli occhi dei fedeli presenti all’interno del Duomo.

San Gennaro ha fatto il miracolo: il prodigio del 16 dicembre

Per il terzo ed ultimo miracolo dell’anno si è ripetuto il tradizionale rito con l’ampolla mostrata ai fedeli e lo sventolio del fazzoletto bianco per indicare il compimento del prodigio, quello della liquefazione del sangue contenuto nell’ampolla, un segno che da secoli è interpretato di buon auspicio dal popolo partenopeo.

Alle 9:13 c’è stato un primo segno ma non seguito dall’annuncio ufficiale in quanto il sangue contenuto nell’ampolla risultava in parte ancora solido, dunque non completamente sciolto. Il prodigio è stato poi effettivamente compiuto alle ore 10:05.

Il 16 dicembre si compie il cosiddetto miracolo laico del Santo Patrono, l’ultimo che segue i prodigi di primavera e del 19 settembre, e che si lega al voto che i napoletani fecero a San Gennaro per invocare la salvezza dall’eruzione del Vesuvio. Proprio in quel giorno il suo busto fu portato in processione e, dopo l’esposizione delle ampolle verso il Vesuvio in eruzione, il sangue si sciolse e contestualmente l’attività eruttiva cominciò a scemare drasticamente fino ad interrompersi del tutto nei giorni seguenti.

Si definisce miracolo laico perchè gestito interamente dalla Deputazione di San Gennaro nata il 13 gennaio 1527 e costituita dai rappresentanti di tutto il popolo napoletano, nobili e plebe. Quel giorno fu firmato un vero e proprio contratto tra i napoletani e San Gennaro, sottoscritto da un notaio, nel quale in cambio della protezione del Santo i partenopei si impegnavano a costruire la Cappella del Tesoro di San Gennaro.