Paura a Napoli, donna investita da scooter mentre passeggia: cosa è successo

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri in via Nuova Poggioreale, a Napoli, dove una donna è stata investita da uno scooter che percorreva la corsia preferenziale a velocità sostenuta. Un episodio segnalato dai cittadini al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Incidente a Napoli: donna investita in via Poggioreale

La vittima, madre di un cittadino che ha segnalato l’accaduto al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ha riportato la frattura scomposta di tre costole e la rottura del bacino pubico ileo sinistro. Solo per un miracolo non si è trasformata nell’ennesima vittima della strada.

Sul posto si sono vissuti momenti di grande tensione, con il traffico paralizzato e numerosi cittadini accorsi per prestare soccorso. Dalle immagini trasmesse si vedono mezzi a terra e persone ferite, tra panico e rabbia.

“Da anni denunciamo che via Nuova Poggioreale è una strada pericolosissima – dichiara Borrelli – qui si corre come su una pista e le corsie preferenziali vengono utilizzate come autostrade urbane. È inaccettabile. Servono interventi immediati e strutturali: dossi rallentatori, strisce pedonali rialzate, dispositivi anti-velocità e l’istituzione di vere Zone 30, non possiamo più affidarci solo ai controlli sporadici. La sicurezza si garantisce anche modificando fisicamente le strade”.

“A questo va aggiunto un giro di vite senza precedenti – conclude – con pene severissime per chi guida in maniera pericolosa e incosciente, perché chi mette a rischio la vita degli altri sta commettendo un atto di irresponsabilità gravissimo. Non possiamo continuare a contare feriti e morti prima di intervenire”.