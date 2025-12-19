Trema la terra nel Napoletano: scossa di terremoto di 2.0 nella notte ai Campi Flegrei

Scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei nell’ambito di uno sciame sismico che si è concluso in mattinata.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: la magnitudo

La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 4:42 del 19 dicembre. La magnitudo è di 2.0 ed è stata preceduta da ulteriori scosse più lievi. Il terremoto, seppur di bassa intensità, come spesso accade per il fenomeno del bradisismo, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione residente.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 04:42 (UTC 03:42) del 19/12/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (2 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.0 ± 0.3″ – si legge nella prima nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

Di pochi minuti fa l’ultimo aggiornamento dell’amministrazione comunale: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 04:42 del 19/12/2025 (UTC 03:42) e costituito in via preliminare da 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.0 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei”.