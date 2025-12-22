Venerdì 19 dicembre alle ore 17.00, la Sala Teatro dell’Istituto Comprensivo Don Bosco – D’Assisi, in Viale Dalla Chiesa 1 a Torre del Greco, ha ospitato una serata speciale dedicata alla poesia, musica e tradizione: “Natale poetica…Mente insieme”, evento conclusivo del Premio Fratelli De Filippo 2025.

La poesia come ascolto e condivisione

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire centralità alla parola poetica, intesa non solo come esercizio formale, ma come espressione autentica dell’anima. A sottolinearlo è Salvatore De Chiara, poeta e organizzatore dell’evento: “La poesia può essere scritta con una metrica perfetta, ma ciò che conta davvero è quello che lascia a chi l’ascolta. È la voce dell’anima ed è giusto celebrarla con una serata che rappresenti anche la conclusione del Premio Fratelli De Filippo 2025“.

Un ritorno alle radici attraverso la parola poetica

La serata è stata impreziosita dalle poesie di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, figure centrali della cultura napoletana. Accanto ai loro testi, spazio anche alle opere dei partecipanti al Premio, alcune delle quali hanno ricevuto menzioni d’onore per il valore espressivo delle loro opere.

L’incontro si configura come un momento culturale di forte significato, ma anche occasione di riflessione, evidenzia l’organizzatore Salvatore De Chiara: “Ritrovare le origini è fondamentale. La tradizione napoletana è ricchezza che non tradisce mai: custodisce la storia, linguaggio e identità di un popolo. Questo è il senso profondo della serata, un ritorno all’autenticità e a una parola che nasce dal cuore“.

Istituzioni, scuola e arte insieme per valorizzare la cultura del territorio

All’evento hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo scolastico, tra cui Michele Polese, Vice-Sindaco di Torre del Greco, Rosanna Ammirati, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo D’Assisi – Don Bosco e Benedetta Rostan, Dirigente Scolastica dell’ISS Degni, a testimonianza dell’attenzione e sostegno delle istituzioni alla promozione culturale e artistica del territorio.

La serata è stata arricchita anche da un intenso dialogo tra parola, musica e poesia, grazie alla presenza di numerosi artisti: Antonello Aprea e Davide Ametrano, entrambi attori e poeti, Lilly Balzano, attrice, Pepito Sax al sassofono, Arianna Bottiglieri alla voce e Solo Andrea, cantautore, che hanno accompagnato il pubblico in un percorso emotivo in versi, suoni e interpretazioni.

Il dott. Romeo Simonetti, psicologo e scrittore, ha offerto uno sguardo più profondo sul valore della poesia.

Il suo intervento è stato prezioso nel mettere in luce la poesia come voce dell’anima, sottolineandone la profonda funzione emotiva e terapeutica.

Un Natale raccontato attraverso la poesia e l’emozione

Durante la serata sono state inoltre lette alcune poesie di Salvatore De Chiara, contraddistinte da una scrittura sincera, capace di parlare direttamente all’animo di chi ascolta. A rendere l’atmosfera ancora più intensa, la cantautrice Arianna Bottigliero ha emozionato il pubblico interpretando una canzone toccante, nata dalla poesia “Un silenzioso valzer” dell’organizzatore e poeta S. De Chiara, trasformata in musica con grande sensibilità.

“Natale poetica…Mente insieme” si presenta come un autentico momento di incontro, ascolto e memoria condivisa, in cui la poesia diventa ponte tra passato e presente, tradizione e sensibilità contemporanea. Un Natale che parla al cuore, affidandosi alla forza universale della parola.