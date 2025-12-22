Scoperto opificio del falso a Napoli con le calze della Befana più ricercate: prodotti sequestrati

Scoperto a Napoli, nel quartiere Poggioreale, un locale adibito ad opificio clandestino per la produzione di articoli tessili, dove erano in produzione migliaia di calze della Befana.

Opificio del falso a Napoli: si producevano calze della Befana

In data 24 novembre 2025, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno individuato il locale dove venivano prodotte le tradizionali calze. I prodotti, recanti marchi contraffatti, erano verosimilmente destinati al commercio, in relazione all’imminente periodo festivo.

In particolare, l’attività dei finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli, finalizzata a risalire la filiera illecita di produzione, ha consentito di individuare una persona di nazionalità italiana, che aveva allestito abusivamente il laboratorio all’interno di un locale privato, dotandolo di macchinari e materiali per la lavorazione tessile, tra cui una macchina da taglio e una da cucire professionali. L’uomo è stato sorpreso mentre accedeva nel locale destinato alla realizzazione delle “calze della befana” riportanti marchi e disegni industriali della SSC Napoli e di noti cartoni animati, quali Stitch, Barbie e Spiderman.

Al termine delle operazioni i militari della Gdf hanno sottoposto a sequestro circa 1.800 prodotti contraffatti, ulteriori 1.300 semilavorati oltre che le varie attrezzature utilizzate, nonché deferito il

responsabile per i delitti di contraffazione di marchi, aggravata dall’allestimento di mezzi e dall’attività organizzata, nonché per ricettazione. Si precisa che il provvedimento è stato adottato nell’ambito delle indagini preliminari, è suscettibile di impugnazione e riguarda una persona sottoposta a indagini, da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.