11 anni senza Pino Daniele, omaggio al Gambrinus di Napoli: torta e dolci “Pinucci” gratis

Ieri, 4 gennaio 2026, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Pino Daniele, al Gran Caffè Gambrinus si è tenuta la tradizionale festa in onore del cantautore, per omaggiare il grande artista e simbolo della cultura musicale napoletana a 11 anni dalla sua morte.

Pino Daniele, 11 anni dalla sua morte: l’omaggio al Gambrinus

L’iniziativa si è svolta all’ingresso dello storico caffè partenopeo. Qui il ricordo del cantautore napoletano è stato celebrato anche attraverso l’assaggio del ‘Pinuccio’, i tipici dolcetti creati dai laboratori Gambrinus in memoria di Pino Daniele, che non vengono commercializzati ma offerti nel giorno della sua nascita e della sua morte.

Puntuale come ogni anno la presenza del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ideatore dell’iniziativa insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli, che ha dichiarato: “La morte di Pino Daniele è stata uno dei lutti più sentiti dalla nostra comunità, il suo funerale il più partecipato nella storia di Napoli dopo quelli di Totò”.

“Ringrazio i titolari del Gran Caffè Gambrinus, la famiglia Sergio Rosati, che da 11 anni mette a disposizione le sue sale e il suo staff per ricordare il grande artista attraverso il tradizionale ‘Pinuccio’. E’ giusto celebrare la grandezza di Pino Daniele, le sue canzoni hanno rappresentato tutti. Pino Daniele raccontava Napoli per quello che è, una città e un popolo straordinario nonostante le problematiche da risolvere”.